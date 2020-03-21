Elazığ'da yolcu treni raydan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da yolcu treni raydan çıktı: 2 yaralı

27 dakika önce

Elazığ'da yolcu treni raydan çıktı: 2 yaralıAhmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- Elazığ'da 80 yolcusu bulunan trenin bir lokomotifi raydan çıktı.

Elazığ'da yolcu treni raydan çıktı: 2 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- Elazığ'da 80 yolcusu bulunan trenin bir lokomotifi raydan çıktı. Kazada makinist ve bir tren görevlisi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ'ın Maden ilçesinde meydana geldi. Kurtalan- Ankara seferini yapan 52013 sefer nolu yolcu treni, Tekevler köyü mevkisindeki tünelden çıktıktan sonra, yağış nedeniyle çöken istinat duvarının raylara düşen yıkıntılarına çarptı. Bir lokomotif raydan çıktı. Kazada adı öğrenilemeyen makinist ile bir tren görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından yolcuların tahliyesi için ek sefer yapılırken, raydan çıkan lokomotifin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Elazığ'da yolcu treni raydan çıktı: 2 yaralı

Makinist, Elazığ, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:47 Kaynak: DHA

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