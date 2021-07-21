Elazığ'da yolcunun üzerinden 2 kilogram kubar esrar çıktı - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu satışı ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda M.S.K. isimli şüphelinin Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşılması üzerine şüphelinin yolcu olarak bulunduğu araç yol kontrol noktasında durdurularak narkotik köpeği Mişa ile arama yapıldı. Yapılan aramada şüphelinin üzerine zulaladığı 2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. M.S.K. hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ