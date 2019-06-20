Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

49 dakika önce

ELAZIĞ'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, System.String[]
ELAZIĞ'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Malatya Caddesi göle döndü. Biriken su trafiği olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç yolda mahsur kalınca, trafikte aksamalar yaşandı. Etkili olan fırtına nedeniyle de çok sayıda ağaç devrildi.
Mahsur kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:49 Kaynak: DHA
Sabah, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya: Uğur Dündar moderatörlük teklifini kabul etmemekle haklıymış Gaziantep'te obruk paniği! Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı Şile'de korkutan görüntü: Denizde hortum çıktı Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:38:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]