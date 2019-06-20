Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
49 dakika önce
ELAZIĞ'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:49 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Malatya
Caddesi göle döndü. Biriken su trafiği olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç yolda mahsur kalınca, trafikte aksamalar yaşandı. Etkili olan fırtına nedeniyle de çok sayıda ağaç devrildi.
Mahsur kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.
- Elazığ
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