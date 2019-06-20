Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
1 saat önce
Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi (2)MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDISağanak yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalanların kurtarılması için AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:35 Kaynak: DHA
'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi (2)
MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDI
Sağanak yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalanların kurtarılması için AFAD
ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, yolda mahsur kalanları botlarla kurtardı. İtfaiye
ekiplerinin ise su birikintisi olan yollarda çalışmaları devam ediyor.
Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
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