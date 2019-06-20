Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi (2)

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29 dakika önce
MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDISağanak yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalanların kurtarılması için AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDI
Sağanak yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalanların kurtarılması için AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, yolda mahsur kalanları botlarla kurtardı. İtfaiye ekiplerinin ise su birikintisi olan yollarda çalışmaları devam ediyor.
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