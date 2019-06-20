Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi (2)
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Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi (2)

29 dakika önce

MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDISağanak yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalanların kurtarılması için AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi (2), System.String[]

MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDI
Sağanak yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalanların kurtarılması için AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, yolda mahsur kalanları botlarla kurtardı. İtfaiye ekiplerinin ise su birikintisi olan yollarda çalışmaları devam ediyor.


 


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
afad, Güncel
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