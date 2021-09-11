Elazığ'da yolun karşısına geçen anne ve kızına otomobil çarptı - Son Dakika

Elazığ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı.

Kaza, merkez Saim Hazardağlı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.O. idaresindeki 23 ABT 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne E.K. ve kızı F.Z.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı hafif yaralandı. Kazayı yapan sürücü L.O. araçtan inip yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ