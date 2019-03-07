Elazığ'da Yufkacıya Tüfekli ve Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı
1 saat önce
ELAZIĞ'da, yufkacı dükkanına düzenlenen tüfek ve bıçaklı saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
ELAZIĞ'da, yufkacı dükkanına düzenlenen tüfek ve bıçaklı saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis
saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya sokakta bulunan yufkacıda meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirsiz kişiler, yufkacı E.Ç.'ye pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, iş yeri sahibi E.Ç. tüfekle vurulurken, yanında çalışan 3 kişi de bıçaklandı. Yaralı 4 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:49 Kaynak: DHA
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