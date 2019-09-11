Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yukarı Fırat Türküleri konseri
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da Yukarı Fırat Türküleri konseri

2 saat önce

Elazığ'da "Yukarı Fırat Türküleri" konseri düzenlendi.

Elazığ'da Yukarı Fırat Türküleri konseri, System.String[]

Elazığ'da "Yukarı Fırat Türküleri" konseri düzenlendi.


Belediye ile Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği tarafından,Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde Yukarı Fırat Türküleri konseri düzenlendi. İki kurumun birlikte organize ettiği konserde Sanatçı Aygün Çam birbirinden güzel eserlerini seslendirirken, programa katılan çok sayıda davetli türkülere eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.


Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Kültürel Projeleri arasında yer alan bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı
Son Dakika: AYM'den Wikipedia hamlesi: Yasak başvurusu genel kurula sevk edildi Gündem olan dava sonrası Berkay'dan Arda Turan'a zehir zemberek sözler 30 başkandan 29'u Beştepe'deydi! Sadece Lütfü Savaş katılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:16:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yukarı Fırat Türküleri konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]