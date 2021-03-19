Elazığ'da yunus timleri, doğum günü sürpriziyle lösemi hastası Muhammed'in yüzünü güldürdü - Son Dakika

Elazığ'da yunus timleri, doğum günü sürpriziyle lösemi hastası Muhammed'in yüzünü güldürdü

19.03.2021 11:23
Elazığ'da yunus timleri, doğum günü sürpriziyle lösemi hastası Muhammed'in yüzünü güldürdü, System.String[]

Elazığ'da, lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Muhammed Emin Çakmaktaş'a moral vermek amacıyla motorize yunus timlerinin katılımıyla sürpriz doğum günü etkinliği yapıldı.

Elazığ'da, lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Muhammed Emin Çakmaktaş'a moral vermek amacıyla motorize yunus timlerinin katılımıyla sürpriz doğum günü etkinliği yapıldı.

Kentte, lösemi tedavisi gören çocuklara maddi ve manevi destekte bulunmak amacıyla faaliyet yürüten Umut ve Yaşam Derneği, Muhammed Emin'in motosikletli polis ekiplerine olan sevgisinden dolayı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timlerinin desteğiyle sürpriz doğum günü tertip etti.

Hastalıktan kurtulmak için 8 aydır kemoterapi tedavisi gören Muhammed Emin için oturdukları sitenin avlusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kutlamaya, motorize yunus timleri polis sireni çalarak yaptıkları gösteri ile renk kattı.

Yunus timlerinin motosiklete bindirdikleri, polis üniforması ile şapka hediye ettikleri Muhammed Emin, doğum gününde büyük sevinç yaşadı.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen ve polis ağabeylerinin ilgisiyle moral bulan Muhammed Emin'in yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı. Vali Erkaya Yırık da moral vermek amacıyla görüntülü telefon görüşmesi yaptığı Muhammed Emin'in tablet isteğinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Dernek Başkanı Hüsna Erdem Çakmak, AA muhabirine, faaliyetleri kapsamında lösemili çocuklara tedavileri sürecinde moral ve motivasyon sağlamak adına onlar için sürpriz etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Etkinliklerle hem lösemili çocuklar için farkındalık oluşturduklarını hem de mutluluklarına vesile olduklarını aktaran Çakmak, "Maddi destek gerekli ama öncelikle maneviyat, psikososyal destek, güzel şeyler aşılayabilmek. Öncelikle hasta çocuklarımızın hayallerini, isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Anne Heybet Çakmaktaş da oğlunun boğazında beliren bir şişlik nedeniyle gittikleri hastanede yapılan tetkikler sonucu lösemiye yakalandığını öğrendiklerinde adeta yıkıldıklarını belirtti.

Evladının uzun süre Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kemoterapi tedavisi gördüğünü ifade eden Çakmaktaş, hastanenin ardından evde tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Oğlunun sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Çakmaktaş, tedavide moral ve motivasyonun çok önemli olduğunu, bu nedenle Muhammed Emin'e tedavisi sürecinde hastalığını hissettirmemeye çalıştıklarını, mutlu olması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Muhammed Emin'in polislik mesleğine olan merakı ve sevgisinden dolayı büyüyünce polis olmak istediğini anlatan Çakmaktaş, "Emniyet ekiplerimize çok teşekkür ediyorum, Muhammed Emin'in bir polis kıyafeti isteği vardı. Büyüdüğünde de polis olmak istiyor. İnşallah tüm çocuklar hayallerine kavuşurlar." diye konuştu.

Muhammed Emin Çakmaktaş ise doğum gününün çok güzel geçtiğini ve mutlu olduğunu, büyüdüğünde polis olmak istediğini aktardı.

Elazığ, Lösemi, Polis, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da yunus timleri, doğum günü sürpriziyle lösemi hastası Muhammed'in yüzünü güldürdü - Son Dakika


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