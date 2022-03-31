Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Yavru kedi kalp masajı ile hayata döndü - Son Dakika
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Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Yavru kedi kalp masajı ile hayata döndü

31.03.2022 10:28

Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Yavru kedi kalp masajı ile hayata döndü Elazığ'da bir hemşire yeni doğan ve kalbi duran kediyi, kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Yavru kedi kalp masajı ile hayata döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da bir hemşire yeni doğan ve kalbi duran kediyi, kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Cep telefonları kamerasına yansıyan o anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Olay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir kurumda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi kurumun bahçesinde doğum yaptı. Doğumda 3 yavrudan birinin kalbi durdu. Bunu fark eden kurum müdürü ve hemşiresi, müdahale etmeye başladı. Yavru kediyi eline alan hemşire, bir süre kalp masajı yaptı. Kalp masajı sonrası yavru kedi hayata döndü. Ardından kediye çay kaşığı ile su verildi. 2 saate yakın kurum içerisinde gözlem altında tutulan yavru kedi, tekrar annesinin yanına götürüldü.

Cep telefonları kamerasına yansıyan o anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Yavru kedi kalp masajı ile hayata döndü
Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Yavru kedi kalp masajı ile hayata döndü
Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Yavru kedi kalp masajı ile hayata döndü

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Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Yavru kedi kalp masajı ile hayata döndü Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Yavru kedi kalp masajı ile hayata döndü Sivrice'de ramazan ayı öncesi denetim yapıldı Sivrice'de ramazan ayı öncesi denetim yapıldı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da yürekleri ısıtan görüntü: Yavru kedi kalp masajı ile hayata döndü - Son Dakika


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