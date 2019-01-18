Elazığ'da "Yürüme Robotu"Nun Tanıtımı Yapıldı

Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesinde kullanılan "yürüme robotu"nun tanıtımı yapıldı.

Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesinde kullanılan "yürüme robotu"nun tanıtımı yapıldı.



Hastanenin Fizik Tedavi Ünitesinde düzenlenen programda konuşan Başhekim Prof. Dr. Savaş Öztürk, yürüme robotunun hizmet vermeye başladığını söyledi.



Robotik tedavi ünitesi ile özellikle yürüme ve denge problemi olan hastaların tedavisinin son derece teknolojik şekilde yapıldığını ifade eden Öztürk, robotik tedavi ünitesinin simülasyonlu bir tedavi ünitesi olduğunu belirtti.



Çevre illerden hastaların da tedavi için hastaneye başvurduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:



"Doğu Anadolu'daki tek robotik tedavi ünitesi burada bulunmaktadır. Ünitemizde şimdiye kadar yaklaşık 200 hastaya hizmet verildi. Tedavi süresi hasta başına ortalama 50 dakika. Günlük 10-15 hasta tedaviye kabul edilmektedir. "



Fizik Tedavi Ünitesi sorumlusu fizyoterapist Hasan Akbey de bu robotu daha çok nörolojik, parkinson, inme, travmatik beyin hasarı, omurilik yaralanmaları yaşayan hastalarda aktif olarak kullandıklarını bildirdi.



Akbey, "Aktif yürüme özelliğini kaybetmiş veya kısmen yürüyebilen hastalarda hastanın aktif katılımını sağlayabilmek için bu ünitemiz kullanılıyor." dedi.



Tedavi gören 13 yaşındaki Ömer Bozkurt ise, robotun büyük faydasını gördüğünü anlatarak, "Bu hastanemizden Allah razı olsun. Bu robot bana çok yardımcı oluyor. Burada oyun oynuyorum, yürüyebiliyorum, çok güzel. 10 gündür tedavi oluyorum." diye konuştu.

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