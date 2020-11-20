Yüz kremi kutusundan uyuşturucu çıkan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ- Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu bir takside şüpheli hareketlerde bulunan C.P. isimli kadının üzerinde arama yaptı.

Elazığ 'da, çantasındaki yüz kremi kutusunda 178 gram sentetik uyuşturucu bulunan kadın gözaltına alındı.

Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan

Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım