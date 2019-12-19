Elazığ'da zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika

Elazığ'da zabıta ekiplerinden denetim

6 saat önce

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından kafelerde denetim gerçekleştirilerek hijyen, ruhsat ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi.

Elazığ'da zabıta ekiplerinden denetim, System.String[]

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından kafelerde denetim gerçekleştirilerek hijyen, ruhsat ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi.


Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan denetimlerin aralıksız olarak devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Nihat Bozkurt ile birlikte kafelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde iş yerleri, genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konularda inceleme yaptı.Denetimde eksikleri bulunan iş yerlerine resmi uyarı yapıldı.


Halk sağlığının korunması ve vatandaşların huzuru için zabıta ekiplerinin etkin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü bildiren Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada eksikleri bulunan iş yerlerine gerekli uyarı ve cezai müeyyidelerin uygulandığını da kaydetti. - ELAZIĞ

Zabıta Müdürlüğü, Nihat Bozkurt, Elazığ, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
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