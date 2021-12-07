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Elazığ'da zehir tacirlerine darbe - Son Dakika

Elazığ'da zehir tacirlerine darbe

07.12.2021 10:39

Elazığ'da zehir tacirlerine darbe Elazığ İl Jandarma Komutanlığının zehir tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Elazığ'da zehir tacirlerine darbe

ELAZIĞ - Elazığ İl Jandarma Komutanlığının zehir tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda, son bir hafta içeresinde gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptıkları istihbari çalışmaları sonucunda son bir hafta içerisinde 16 operasyon gerçekleştirilerek 24 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar sonucunda 500 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 5 adet sentetik hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 14 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet pala, 1 adet hançer ele geçirildi.

Kent genelinde operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Elazığ'da zehir tacirlerine darbe
Elazığ'da zehir tacirlerine darbe
Elazığ'da zehir tacirlerine darbe
Elazığ'da zehir tacirlerine darbe

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da zehir tacirlerine darbe - Son Dakika


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