Elazığ'da zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

21.03.2022 18:09
Elazığ'da zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da zeytin tenekelerinde 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da zeytin tenekelerinde 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin Diyarbakır'dan Elazığ'a otobüsle uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu otobüsü kent girişinde uygulama noktasında durduran ekipler, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 zeytin tenekesinde yaptığı kontrolde, 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Elazığ, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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