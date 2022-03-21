Elazığ'da zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da zeytin tenekelerinde 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin Diyarbakır'dan Elazığ'a otobüsle uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Söz konusu otobüsü kent girişinde uygulama noktasında durduran ekipler, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 zeytin tenekesinde yaptığı kontrolde, 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA
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