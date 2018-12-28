Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazaları: 10 Yaralı

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazaları: 10 Yaralı

21 dakika önce

Elazığ'da buzlanma nedeniyle 4 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

Elazığ'da buzlanma nedeniyle 4 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

Malatya Caddesi Çayda Çıra Alt Geçiti yakınlarında meydana gelen ilk kazada, gizli buzlanma nedeniyle 13 araç birbirine çarptı.

Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Zübeyde Hanım Caddesi'nde 10, Cahit Dalokay Caddesi'nde 13 ve Elazığ- Keban kara yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında ise 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:34 Kaynak: AA

Malatya, Elazığ, Güncel
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