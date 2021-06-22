Son dakika haberleri: Elazığ' da zincirleme trafik kazası : 3 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile 2 otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
(Kamil Can Kılıç/ İHA)
Kaynak: İHA
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