Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AAE 276 plakalı otomobil ile 23 AK 787 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 AAE 276 plakalı otomobil park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Park halindeki araçta diğer bir araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:16 Kaynak: İHA
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