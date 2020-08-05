Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Yıldız idaresindeki 06 BEU 875 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun Mollakendi Beldesi Karşıbağ Köyü kavşağında Yaşar Yegül yönetimindeki 06 AF 0746 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Yıldız'ın kullandığı otomobil refüje çıkarak durdu. Yegül'ün kullandığı otomobile ise arkadan gelen Ahmet Gürkansert idaresindeki 05 DC 246 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, sürücü Yegül ile Yıldız'ın yanında bulunan Nazire, Rojin ve Baran Erdem yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.