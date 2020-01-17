Elazığ'da zincirleme trafik kazası, 5 araç bir birine girdi - Son Dakika

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Elazığ'da zincirleme trafik kazası, 5 araç bir birine girdi
6 saat önce
Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, yaralanan olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, yaralanan olmadı.
Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önde seyir halinde olan 34 RU 7323 plakalı otomobilin firen yapmasıyla birlikte arkada bulunan 4 araç peş peşe bir birine çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafik ekipleri, inceleme yaptı ve tutanak tuttu. - ELAZIĞ
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