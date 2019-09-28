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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

56 dakika önce

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Baskil karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BH 681 plakalı gübre yüklü traktörü geçmeye çalışan 23 EK 650 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 23 FU 114 plakalı kamyonet ile kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ise devrilen römorkun dingili, otomobilin LPG tankı ve lastikleri etrafa savruldu. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafiğe kapanan yol, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Baskil, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
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