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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ- Baskil kara yolunun 13. kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 EK 650 plakalı otomobil önündeki 23 BH 681 plakalı gübre yüklü traktörü sollamaya çalıştığı esnada karşı yönden gelen 23 FU 114 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Savrulan araçların traktöre çarpması sonucu traktörün römorku devrildi, otomobilin LPG tankı ve lastikleri etrafa savruldu.

Kazada yaralanan sürücüler ile 2 kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Baskil, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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