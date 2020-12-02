Karabük'te "zorunlu kış lastiği denetimi" yapıldı - Son Dakika

Karabük'te ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri kent genelinde denetimlerini arttırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince can ve mal kaybının olmaması veya en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin kış lastiği takıp takmadığı denetlenerek kış lastiği takmanın önemine ilişkin sürücülere uyarılarda bulunuluyor.

Kış lastiği takmanın ticari araçlarda zorunlu olmasına karşın can ve mal güvenliği ve sorunsuz seyahat için tüm araçların takması gerektiği konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Uygulamanın 1 Nisan'a kadar devam edeceği, kurala uymayan sürücülere 776 lira idari para cezası kesileceği bildirildi.

Kış tedbirleri toplantısı

Öte yandan Karabük Merkez, ilçe ve köylerde kış mevsimi süresince olumsuz hava şartlarıyla (kar yağışı, buzlanma, sis, heyelan vb.) mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili konuları görüşmek üzere Vali Fuat Gürel başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 2020- 2021 yılı kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Vali Fuat Gürel ve katılımcılara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından kış mevsiminin rahat geçirilmesi için yapılacak çalışmalar ile güzergahların durumu ve risk bölgeleri hakkında sunum yapıldı.