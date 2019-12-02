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Elazığ'da zorunlu kış lastiği uygulaması

6 saat önce

Elazığ'da, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçlarda denetim yapıldı.

Elazığ'da zorunlu kış lastiği uygulaması, System.String[]

Elazığ'da, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçlarda denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde araçlarda kış lastiğinin yanı sıra sürücü belgesi, takograf kontrolü de gerçekleştirildi.

Ayrıca sürücülere, kontrol noktalarında hazırlanan bilgilendirici video ve kısa kamu spotu sunumları da izletildi, uyarılarda bulunuldu.


Denetimler kapsamında kış lastiği bulundurmayan sürücülere yasal işlem uygulanıyor.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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