Elazığ Dağdan Kopan Kaya Trene Çarptı
2 saat önce
Dağdan kopan kaya trene çarptıANKARA-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi'ne, dağdan kopan kaya çarptı.
Dağdan kopan kaya trene çarptı
ANKARA-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi'ne, dağdan kopan kaya çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, trende hasar meydana geldi.
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Erkan BAYPALU (Elazığ),(DHA)-
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:15 Kaynak: DHA
Dağdan Kopan Kaya Parçaları Van Gölü Ekspresi'ne Çarptı
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