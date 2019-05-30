Son Dakika Haberleri: Elazığ'da ilaçlama çalışmaları sürdürüyor
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Elazığ'da ilaçlama çalışmaları sürdürüyor

1 saat önce

Elazığ Belediyesi, halk sağlığının korunması ve rahat bir yaz dönemi için sinek, sivrisinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını şehrin dört bir yanında sürdürüyor.

Elazığ'da ilaçlama çalışmaları sürdürüyor, System.String[]

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından karasinek, sivrisinek gibi haşerelere karşın cadde ve sokaklarda, düzenli periyotlarla etkin ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçeler gibi açık alanlarda da ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

İlaçlama çalışmaları doğrultusunda ayrıca park ve bahçeler ile cadde ve orta refüjlerde yer alan yeşil alanlarda da yaprak sineği, ağaç biti gibi çeşitli haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Öte yandan sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı larva döneminde başlatılan ilaçlama çalışmaları, üreme noktaları olan çöp konteynerleri, rögar kapakları, durgun su birikintileri gibi noktalarda devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:05 Kaynak: Bültenler
Elazığ, Güncel
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