Elazığ'daki 4.9 deprem, okullar tatil edildi - Son Dakika
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Elazığ'daki 4.9 deprem, okullar tatil edildi

6 saat önce

Elazığ'da saat 10.02 sıralarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.9'luk deprem korkuturken, okullar da tatil edildi.

Elazığ'daki 4.9 deprem, okullar tatil edildi, System.String[]

Elazığ'da saat 10.02 sıralarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.9'luk deprem korkuturken, okullar da tatil edildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem kent genelinde şiddetli şekildi hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı. Elazığ Valiliği koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesine gittiği ve alan taraması yaptığı bildirildi. Şu ana kadar sadece ilçeye bağlı bir köyde 2-3 evde çatlak olduğuna dair ihbar geldiği öğrenildi. Öte yandan, AFAD 4.9'luk deprem sonrası 3.8, 3.5 ve 2.6 şiddetinde artçı depremler meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Valilik kararıyla kentteki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.


Depremi şiddetli şekilde hissettiklerini belirten vatandaşlar, korkuyla hemen dışarı çıktıklarını aktardı. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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