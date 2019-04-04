Elazığ'daki 5,2 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
- Elazığ'daki 5,2 büyüklüğünde deprem Deprem sonrası sokaklardan görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
- Elazığ
'daki 5,2 büyüklüğünde deprem
Deprem sonrası sokaklardan görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice
ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:34 Kaynak: AA
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