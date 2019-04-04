Elazığ'daki 5,2 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 3 köyde hafif hasar meydana geldiğini bildirdi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, Sivrice
ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 3 köyde hafif hasar meydana geldiğini bildirdi.
Depremin merkez üssüne yakın Uslu, Doğanbağı ve Kavak
köylerinde incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, ölen ya da yaralananın olmadığı depremde söz konusu köylerde bazı evlerin duvarlarında hafif çatlaklar oluştuğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kendisini arayıp depremle ilgili bilgi aldığını aktaran Kaldırım, "Cumhurbaşkanımız bizi aradı ve herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığını sordu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti." dedi.
Kaldırım, AFAD
, UMKE, Jandarma
ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin depremin merkez üssündeki köylerde çalışma yaptığını ifade ederek gerekli bütün tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:34 Kaynak: AA
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