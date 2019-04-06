Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki 5,2 Büyüklüğündeki Deprem

Elazığ'daki 5,2 Büyüklüğündeki Deprem

1 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde önceki akşam meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek çalışması yürütülüyor.

Elazığ'daki 5,2 Büyüklüğündeki Deprem, System.String[]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde önceki akşam meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek çalışması yürütülüyor.

Sivrice ilçesinde depremin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince, Doğanbağı ve Kavak köyünde psikososyal destek çalışması yapıldı.

Sosyal destek uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip, depremden etkilenen vatandaşlarla görüşülerek, sorunlarını dinledi, ihtiyaçları tespit edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, müdürlük olarak depremden etkilenen vatandaşların sorunlarını çözmek için sahada olduklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Valiliği koordinesinde psikososyal destek ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü anlatan Kenç, şöyle konuştu:

"Dokunmadık yer ve yürek bırakmadan depremzedelere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremzedeleri ziyaret ederek, vatandaşlarımızın yaralarına derman olmak için çalışıyoruz. Devletimiz, tüm birimleriyle dünden itibaren sahadalar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür ki can kaybımız yok Sivriceli vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Umarım bir daha buna benzer bir durum meydana gelmez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Sivrice, Elazığ, Güncel
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