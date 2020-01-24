Elazığ'daki 6,5'lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki 6,5'lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor - Son Dakika

Elazığ'daki 6,5'lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4,5 ve 2,9 büyükleri arasında değişen 8 sarsıntı daha meydana geldi.

Elazığ'daki 6,5'lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4,5 ve 2,9 büyükleri arasında değişen 8 sarsıntı daha meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 6,8 büyüklüğünde meydana geldiği açıklanan deprem 6,5 olarak güncellenirken, bu depremin ardından 8 sarsıntı daha meydana geldi. En büyüğü 4,5 ve en küçüğü 2,9 büyüklüğünde olan 8 sarsıntı daha kaydedildi. - ELAZIĞ

Deprem Araştırma Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi, Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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