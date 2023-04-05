Elazığ'daki aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı! Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş - Son Dakika
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Elazığ'daki aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı! Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş

05.04.2023 16:18

Elazığ'da geçtiğimiz hafta yaşanan aile katliamıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Genç öğretmenin anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirtildi.

Feci olay, geçen hafta çarşamba günü merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası evden çıkan ve bir süre sonra geri dönen Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

6 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Hüseyin Fırat; babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'u vurarak öldürdükten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedenleri, iki savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri Asri Mezarlığı'na defnedildi.

UYURKEN ÖLDÜRMÜŞ

Yaşanan aile katliamında yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre; Hüseyin Fırat anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken başlarına ateş ederek öldürdü, ardından intihar etti.

Kaynak: İHA
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İntihar, Elazığ, Fırat, Aile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı! Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş - Son Dakika


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