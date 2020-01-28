Elazığ'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekibi Mersin'e döndü - Son Dakika

Elazığ'daki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinin 9 kişinin enkazdan sağ kurtarılması çalışmalarında yer aldığı bildirildi.

Depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 3 araç, 11 personel ve 2 arama kurtarma köpeğiyle Elazığ'a giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi kente döndü.

Ekip, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

Seçer, ziyarette yaptığı konuşmada, arama kurtarma çalışmalarındaki fedakarca uğraşlarından dolayı ekiptekilere teşekkür etti.

Depremin ardından belediye ekiplerinin kısa sürede hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktıklarını ifade eden Seçer, "Mersin ekibimiz 9 vatandaşı enkaz altından çıkardı. Allah bir daha böyle acılı afetler, olaylar yaşatmasın. Sizlerin de yokluğunu vermesin." diye konuştu.

"Biz orayı terk etmeyi düşünmedik zaten"

İtfaiye erlerinden Aydın Uysal, ziyaret sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'a ulaştıklarında vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını anlattı.

UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile enkaz altından yaptığı telefon konuşmasıyla hafızalara kazınan Azize Çelik'i enkazdan çıkaran ekip içerisinde yer aldığını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Ankara İtfaiyesinden arkadaşımla o anda enkaz altında görevdeydim. Azize hanımın sesini fark ettik. O sese yöneldik. Elini gördük ve eliyle bize işaret ediyordu. Biraz çalıştıktan sonra Azize hanıma ulaştık. Elini tuttuk. Moral verdik. Sürekli konuşturduk. Daha sonra bulunduğu yerden çıkardık. Biz acıyı da mutluluğu da yaşadık orada. Azize hanımı oradan çıkardığımız için mutluyuz. O sırada kendinden dolayı bizim canımızı düşünerek, oradan çıkmamızı istedi. Ama siz son kalesiniz. O insanın canını kurtaracak sizsiniz. Sizden başka o işi yapacak yok. Biz orayı terk etmeyi düşünmedik zaten."

Uysal, çalışmalar sonunda Azize Çelik'i hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "Enkaz altında Azize Çelik'le çok şey konuştuk ama çoğunu hatırlamıyorum. Fakat düğünümden bahsetmiştim. Ziyarette de düğünüme gelmesini istedim. Bizi ailesi olarak görüyordu. Aramızda farklı bir bağ oluştu. Davet ettim. Sağlık durumu el verirse gelmesini isterim." ifadesini kullandı.