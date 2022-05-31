Elazığ'daki asayiş uygulamalarında 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'daki asayiş uygulamalarında 3 düzensiz göçmen yakalandı

31.05.2022 10:29
Elazığ'daki asayiş uygulamalarında 3 düzensiz göçmen yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında durdurulan bir minibüsten yabancı uyruklu 10 şahıs çıktı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında durdurulan bir minibüsten yabancı uyruklu 10 şahıs çıktı. Evrakları tam olan 7 şahıs İl Göç İdaresi tarafından bırakılırken, kayıtları bulunmayan 3 düzensiz göçmen için sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Şehit İlhanlar Caddesinde uygulama yapan ekipler, bir minibüsten şüphelendi. Durdurulan minibüsün içerisinde yabancı uyruklu 10 şahıs çıktı. Ekipler tarafından alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Evrakları tam olan 7 kişi İl Göç İdaresi tarafından bırakılırken 3'ünün düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Kayıtları bulunmayan 3 düzensiz göçmen için sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, Asayiş, Polis, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki asayiş uygulamalarında 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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