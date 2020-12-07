Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor - Son Dakika

Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor

07.12.2020 09:10
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor, System.String[]

ELAZIĞ'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan Balık Müzesi'nde 120 deniz canlısı sergileniyor.

ELAZIĞ'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan Balık Müzesi'nde 120 deniz canlısı sergileniyor. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, 2015 yılında kurulan müzenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki en büyük balık müzesi olduğunu belirterek, "Malum dijital çağdayız. Pandemide gördüğümüz gibi her şey uzaktan oluyor. Bu yüzden dijital balık müzesi hayalimiz de var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından 2015 yılında kentte Balık Müzesi kuruldu. Müzede 74'ü deniz balığı, 46'sı tatlı su balığı, 22'si de kabuklu olmak üzere 120 tür sergileniyor. Köpekbalığı, yılan balığı ve vatoz gibi türlerin de bulunduğu müzede, pandemi döneminden önce 5 bin öğrenci ağırlandı. Müzedeki tür sayısı artırıldıktan sonra dijital ortama aktarılarak 'dijital balık müzesi' açılması hedefleniyor.

'DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDEKİ EN BÜYÜK BALIK MÜZESİ'Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, 2015 yılında kurulan müzenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki en büyük balık müzesi olduğunu belirterek, "Ülkemizde 26 familyaya ait 236 tür var. Dünyada 40 bin tür olduğu söylenmekte ancak 15 bin 340'ı tespit edildi. Müzemizde toplam 120 tür var. Bunların 74'ü deniz balıkları, 46'sı tatlı su balıkları, 22 tane de kabuklu türümüz bulunmakta. Biz müzeyi kurarken bu kadar ilgi çekeceğini tahmin etmedik. Pandemiden önce okullarımızı yıl sonu gezi döneminde sıraya koyuyorduk. Çünkü öğrenciler kalabalık geliyordu. Bu zamana kadar 5 bine yakın öğrencimizi burada misafir ettik. Hedefimiz her yıl gerek görev sahamızda avlayarak gerekse temin ederek sayıyı artırmak. Bunun bir ileri boyutu da malum dijital çağdayız. Pandemide gördüğümüz gibi her şey uzaktan oluyor. Bu yüzden dijital balık müzesi hayalimiz de var" diye konuştu.

Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor
Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor

araştırma, Elazığ, Tarım, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'daki Balık Müzesi'nde 120 tür canlı sergileniyor - Son Dakika


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