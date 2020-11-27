Elazığ'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
27.11.2020 15:35
Elazığ'da 1 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da 1 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yenimahalle Ramazan Sokak'ta dün meydana gelen ve Onur Özkara'nın ölümüne neden olan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
S.E, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Yenimahalle Ramazan Sokak'ta Onur Özkara ile henüz kimliği öğrenilmeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan Özkara, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
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