Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki Bodrum Yangını

Elazığ'daki Bodrum Yangını

1 saat önce

Elazığ'da, bir apartmanın bodrum katında çıkan yangına içeride biriken klima gazının neden olduğu bildirildi.

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Elazığ'da, bir apartmanın bodrum katında çıkan yangına içeride biriken klima gazının neden olduğu bildirildi.


AKSA Elazığ Dağıtım AŞ Müdürü Resul Korkmaz yaptığı açıklamada, önceki gün İzzetpaşa Mahallesi Çubuk Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen yangına bodrumda biriken klima gazının neden olduğunun tespit edildiğini belirtti.


Olayın ardından ihbar hattına gelen çağrılar üzerine ekiplerin olay yerine giderek incelemeler de bulunduğunu ve her ihtimale karşın gereken önlemleri aldıklarını ifade eden Korkmaz, şunları söyledi:


"Yapılan incelemelerde binadaki patlamanın, apartmanın bodrum katında biriken klima gazı sebebiyle meydana geldiği anlaşılmış ve itfaiye raporunda patlama sebebinin apartman boşluğunda biriken klima gazı olduğu açıkça ifade edilmiştir. Olayın doğal gaz kaçağı veya patlamasıyla da ilgisi yoktur."

Elazığ'da önceki gün bir apartmanın bodrum katında gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından yangın çıkmış, yangında dumandan etkilenen 3 apartman sakini hastaneye kaldırılmıştı. Bu arada apartmanda mahsur kalan anne ile kızı, ekipler tarafından yangın merdiveni ile aşağı indirilmişti.


Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda söndürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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