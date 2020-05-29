Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğluna gözaltı (2) - Son Dakika

Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğluna gözaltı (2)
CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA VE OĞLU TUTUKLANDIElazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırının şüphelileri olan amatör bir futbol takımının başkanı Hamit Erulaş ile oğlu Volkan Erulaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Elazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırının şüphelileri olan amatör bir futbol takımının başkanı Hamit Erulaş ile oğlu Volkan Erulaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu arada Hamit Erulaş'ın işyerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile saksıya ekili halde hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:43 Kaynak: DHA
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