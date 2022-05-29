Elazığ'daki 'Color Fest' renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Elazığ'daki 'Color Fest' renkli görüntüler oluşturdu

29.05.2022 13:06

Elazığ'daki 'Color Fest' renkli görüntüler oluşturdu Elazığ'da ilk kez düzenlenen 'Color Fest' renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ'daki 'Color Fest' renkli görüntüler oluşturdu

ELAZIĞ - Elazığ'da ilk kez düzenlenen 'Color Fest' renkli görüntülere sahne oldu.

Fırat Üniversitesi'nin düzenlediği Fırat Fest çerçevesinde Elazığ'da ilk kez Color Fest düzenlendi. Dünyanın en renkli festivali olarak bilinen Color Fest renkli görüntülere sahne oldu. Hazar Gölü kıyısındaki sosyal tesislerde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı. Öğrenciler, dağıtılan renkli toz boyalarla eğlencenin tadını çıkardı. Festivalde Elazığlı sanatçı Emrah Güllü de Güllü birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Festival DJ Onur Yıldız'ın performansıyla devam etti. Öğrenciler yaklaşık 4 saat boyunca gönüllerince eğlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Fırat Fest etkinliklerimiz devam ediyor. Color Fest çerçevesinde ilk olarak Emrah Güllü konseri, ardından da DJ Onur Yıldız performansı gerçekleştirildi. Öğrencilerimize yönelik sosyal etkinliklerimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz. Öğrenci odaklı bir üniversiteyiz, en önemlisi araştırma üniversitesiyiz. Sınav dönemi öncesinde öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Festivale katılan öğrenciler, ilk defa bu kadar eğlenceli bir etkinliğe katıldıklarını söyleyerek, FÜ'nün bu yıl etkinliklerini çok fazla artırdığını, bundan dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

Elazığ'daki 'Color Fest' renkli görüntüler oluşturdu
Elazığ'daki 'Color Fest' renkli görüntüler oluşturdu
Elazığ'daki 'Color Fest' renkli görüntüler oluşturdu
Elazığ'daki 'Color Fest' renkli görüntüler oluşturdu

YORUMLAR
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Örümcek adam minik öğrencileri eğlendirdi Örümcek adam minik öğrencileri eğlendirdi
Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Güllü, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'daki 'Color Fest' renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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