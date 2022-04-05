ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN - Son Dakika
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ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN

05.04.2022 14:29

ELAZIĞ'da tartıştığı kayınvalidesi ile baldızını öldüren Fırat A.'nın ağır yaraladığı Ali Tayyip Demirbağ'ın (10) duran kalbi, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldı.

ELAZIĞ'da tartıştığı kayınvalidesi ile baldızını öldüren Fırat A.'nın ağır yaraladığı Ali Tayyip Demirbağ'ın (10) duran kalbi, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi, Sebil Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesi Zerif Doğan'ın (80) evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a (60) ateş etti. Seken 3 kurşun evdeki diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'a isabet etti.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zerif ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızının cansız bedenler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Tayyip Demirbağ ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan ve dün gece saatlerinde kalbi duran Demirbağ, doktorların müdahalesi ile yaşama döndürüldü. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada Kaçan Fırat A.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü, Zerif ile Gülay Doğan'ın ise bugün toprağa verileceği bildirildi. (DHA)

'ANNENLE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜM, EVE GİT GÖRÜRSÜN' DEMİŞ

Elazığ'da, dün akşam damatları Fırat A. tarafından öldürülen Zerife (80) ve kızı Gülay (60) Doğan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Rüstempaşa Camisi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından anne ile kızının cenazeleri, asri mezarlıktaki aile kabristanında toprağa verildi. Olay sırasında evde bulunan ve seken 3 kurşunla ağır yaralanan Ali Tayyip Demirbağ'ın (10) da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Fırat A.'nın, dün gece olaydan sonra eşi Cemile A.'yı arayarak, "Annen ile kız kardeşini öldürdüm; eve git, görürsün" dediği ortaya çıktı.

Fırat A.'nın, eşi Cemile A.'nın üzerine 2 çocuklu kuma getirmek istediği ve eşinin bu nedenle evden ayrılarak, annesinin yanına gittiği belirtildi. Daha sonra kayınvalidesinin evine giden Fırat A.'nın 'kuma' tartışması sonrası Zerife ve Gülay Doğan'ı öldürdüğü öğrenildi.

Kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü, gidebileceği adreslerin tek tek arandığı belirtildi.

ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN
ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN
ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN
ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN
ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN
ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN
ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN
ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN
ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN
ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN
ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN
ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DAKİ DAMAT DEHŞETİNDE VURULAN ÇOCUK YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - YENİDEN - Son Dakika


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