Elazığ'daki Deprem
1 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD
) Başkanı Mehmet Güllüoğlu
, Elazığ
'daki depreme ilişkin, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Güllüoğlu, Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:58 Kaynak: AA
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