Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki Deprem

Elazığ'daki Deprem

1 saat önce

Türk Kızılay ekiplerinin, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye intikal ettiği bildirildi.

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Türk Kızılay ekiplerinin, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:07 Kaynak: AA

Kızılay, Elazığ, Güncel
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