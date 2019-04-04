Elazığ'daki Deprem
1 saat önce
Türk Kızılay ekiplerinin, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye intikal ettiği bildirildi.
Türk Kızılay
ekiplerinin, merkez üssü Elazığ
'ın Sivrice
ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye intikal ettiği bildirildi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık
, Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:07 Kaynak: AA
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