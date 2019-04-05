Son Dakika Haberleri: Elazığ'daki Deprem

Elazığ'daki Deprem

24 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş ve beraberindekiler, depremde zarar gören Doğanyol ilçe merkezine bağlı mahalle ve mezralardaki hasarlı konutları ve kamu binalarını inceledi.

Baruş, depremde evleri zarar gören vatandaşların güvenli bir ortamda barınabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması için yetkililere talimat verdi.

İlçe merkezinde bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Aydın Baruş, "Devlet her zaman yanınızda. Sıkıntılar en kısa sürede aşılacak. Acil yardımları da ulaştırarak mağduriyetleri gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Baruş'a, Kaymakam Yunus Emre Vural, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan ilk incelemede, 46 konut ile 8 ahırda ağır hasar, 62 konut ve 5 ahırda hafif hasar tespit edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:53 Kaynak: AA

Aydın Baruş, Doğanyol, Elazığ, Güncel
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