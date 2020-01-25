Elazığ'daki deprem - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem

6 saat önce

Şanlıurfa Valilliği, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentteki 19 yapımın hafif hasar gördüğünü bildirdi.

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Şanlıurfa Valilliği, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentteki 19 yapımın hafif hasar gördüğünü bildirdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin Şanlıurfa'da da hissedildiği belirtilerek, kentte herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Kent sınırları içinde 19 yapıda hafif hasar oluştuğunu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yaşanan depremin hemen ardından Şanlıurfa Valiliği Afet ve Acil durum yönetimi merkezi (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. Şanlıurfa İl AFAD Müdürlüğünden 2 arama kurtarma aracı, 9 arama kurtarma personeli ile 50 adet 112 metre karelik çadır, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan, 1 arama kurtarma aracı, 1 öncü araç, 8 arama kurtarma personeli, İl Sağlık Müdürlüğü'nden, 2 112 ekibi, 3 UMKE timi, 1 lojistik ekip ve Aksa Doğalgazdan da 1 teknik araç ve 2 teknik personel Elazığ'a sevk edilmiştir. "


Açıklamada, yaşanan ve yaşanabilecek artçı depremler sırasında can kaybı yaşanmaması adına vatandaşların hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi istendi.

Evinde kalmak istemeyen vatandaşlar için ise kamu misafirhanelerinde yer ayarlandığını kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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