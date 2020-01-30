Elazığ'daki deprem - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremde köy yollarına düşen taş parçaları temizleniyor.

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Elazığ'da meydana gelen depremde köy yollarına düşen taş parçaları temizleniyor.

İl Genel Meclisi Baskil Üyesi Turgay Aksoy, yaptığı açıklamada, Yaylanlı köyü yoluna düşen kaya parçalarının köy hizmetleri ekiplerince temizlendiğini söyledi.

Deprem izlerinin silinmesi ve yaraların sarılması için devlet ve millet olarak el ele çalıştığını anlatan Aksoy, "Depremin ardından birçok köy yoluna kaya parçaları düştü. Elazığ Özel İdareye bağlı ekiplerimiz yoldaki kaya parçalarını kaldırdı. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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