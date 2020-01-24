Elazığ'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi - Son Dakika

Elazığ'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adıyaman'da 3 caminin minaresi yıkıldı.

Elazığ'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adıyaman'da 3 caminin minaresi yıkıldı.

Elazığ'daki deprem, Adıyaman'da da şiddetli şekilde hissedildi.

Gerger ilçesinde Ulu ve Tek camilerinin minareleri yıkıldı. Ekipler, yıkıntı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Besni ilçesi Çakırhöyük beldesinde ise Mustafa Yıldırım Camisi'nin minaresinin üst bölümü koparak yola devrildi.

Kahta ilçesi Akıncılar beldesinde deprem sırasında bir evin bacasının yıkılması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Gerger ve Samsat ilçelerinde deprem sırasında evinin balkonundan atlayıp hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti
Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:11:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]