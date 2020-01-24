Elazığ'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi - Son Dakika

Gerger ilçesinde Ulu ve Tek camilerinin minareleri yıkıldı. Ekipler, yıkıntı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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