Elazığ'daki deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı

Elazığ'da saat 20.55 sularında 6.5 şiddetinde meydana gelen deprem sebebiyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Deprem Siirt, Diyarbakır, Sanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.



Deprem anı Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı. Stüdyodaki bazı aksesurların yere düştüğü görüldü.