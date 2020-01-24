Elazığ'daki deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Elazığ'daki deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı - Son Dakika Dünya

Elazığ'daki deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı

6 saat önce

Elazığ'da saat 20.55 sularında 6.5 şiddetinde meydana geldi. Deprem anı Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı. Stüdyodaki bazı aksesurların yere düştüğü görüldü.

Elazığ'daki deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı, System.String[]

Elazığ'da saat 20.55 sularında 6.5 şiddetinde meydana gelen deprem sebebiyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Deprem Siirt, Diyarbakır, Sanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.


Deprem anı Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı. Stüdyodaki bazı aksesurların yere düştüğü görüldü.

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Şanlıurfa, Elazığ, Deprem, TV, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:41 
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