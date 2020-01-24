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Elazığ'daki deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı
6 saat önce
Elazığ'da saat 20.55 sularında 6.5 şiddetinde meydana geldi.
Elazığ'da saat 20.55 sularında 6.5 şiddetinde meydana geldi. Deprem anı Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı. Stüdyodaki bazı aksesurların yere düştüğü görüldü.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:42
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