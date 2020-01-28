Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında
6 saat önce
Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasındaMERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem anı, Elazığ'daki bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında
MERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem anı, Elazığ'daki bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, mağazada bulunanlar, sarsıntıyla panikle kendilerini dışarı atıyor.
Elazığ'da bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameraları, deprem anında yaşananları kaydetti. Depremin olduğu sırada, mağazada bulunanlar, sarsıntıyla birlikte panik halinde koşarak kendilerini dışarı atıyor. Görüntülerde, depremin etkisiyle mağazanın rafları ve raflardaki eşyaların savrulması da görünüyor.
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