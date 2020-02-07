Elazığ'daki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Elazığ'daki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

6 saat önce

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde güvenlik kameralarına yansıyan deprem anı görüntülerinde, hastaneye gelen hastalar ve ziyaretçiler rutin işlemlerini yaptıkları esnada sarsıntının başlamasıyla bir anda paniklediği görülüyor.

Depremin şiddetinin arttırmasıyla kimilerinin koşarak binadan çıkmaya çalıştığı kimilerinin ise oldukları yerde bir yerlere sığınmaya çalıştıklarının kaydedildiği görüntülerde, acil servis önünde bekleyen bir ambulansın sert bir şekilde sallanması depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

Hastanenin farklı katlarındaki ve birimlerinde kaydedilen görüntülerde, insanların büyük bir korku ve panik yaşaması yansıyor.

Elazığ'daki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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